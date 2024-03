Invitée sur la chaîne Youtube Bloomberg Originals, Maria Sharapova a raconté sa sépa­ra­tion profes­sion­nelle diffi­cile avec son père alors qu’elle venait de remporter son troi­sième titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2008, à 20 ans.

« Le plus beau cadeau qu’il m’ait fait, c’est d’ad­mettre qu’à un moment donné, il devra prendre du recul. Et pour un père dans le sport, en parti­cu­lier dans le tennis, en tant que père d’une fille qui a gagné des tour­nois du Grand Chelem avec lui, c’est une accep­ta­tion très diffi­cile à avoir. Je lui ai fait part de ma déci­sion après mon troi­sième titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie. Je voulais être indé­pen­dante. C’était plus pour moi que pour toute autre chose. Ce n’était pas une ques­tion d’argent, ni de victoires. J’ai gagné l’Open d’Australie et j’ai rédigé un très bon cour­riel. Je me suis dit que j’al­lais mieux formuler mes idées par mail. Et c’est ce que j’ai fait. Et je ne pouvais pas le regarder en face en disant cela. Mais je savais aussi qu’il savait que ça allait arriver même s’il ne pensait tout simple­ment pas que cela arri­ve­rait alors que je venais de remporter mon troi­sième Grand Chelem. »