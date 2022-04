Iga Swiatek n’a que 20 ans. Et pour­tant, elle dégage une séré­nité folle dans les grands matchs. Sa démons­tra­tion contre Naomi Osaka à Miami ce samedi l’a encore démontré : sa maîtrise de ces événe­ments est presque insolente.

Si elle a perdu sa première finale, elle a gagné les six suivantes. Et de quelle manière ! Tout a commencé avec un 6–4, 6–1 infligée à Sofia Kenin en finale de Roland‐Garros 2020. Elle n’a perdu aucun jeu au cours de ces six matchs. Elle n’a même pas concédé plus de quatre jeux dans un set lors de ces finales. Elle a perdu en moyenne…1,6 jeu par set !

Elle s’est même permise de coller une bulle à trois de ses quatre dernières adver­saires en finale.

Les statis­tiques sont folles et même si on les prend plus large­ment, elle le restent encore. Depuis le début de sa carrière, la Polonaise a joué 13 finales, en comp­tant égale­ment le circuit ITF. Elle en a gagné 12, remporté 25 sets pour seule­ment 3 petites manches concédées.

On souhaite bon courage aux prochaines qui tente­ront de faire tomber Swiatek.