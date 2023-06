Alors que sa petite soeur, Serena, a disputé son dernier match en septembre 2022 lors de l’US Open, Venus Williams, elle, n’est pas décidée à prendre sa retraite. Au contraire, elle va faire son retour ce mardi à l’oc­ca­sion du 1er tour du WTA 250 de ‘s‑Hertogenbosch contre la jeune suis­sesse Céline Naef, égale­ment invitée et 25 ans plus jeune qu’elle !

« Le compte à rebours est terminé, après cinq mois d’ab­sence loin du circuit, il est temps de revenir car mon dernier tournoi remonte à début janvier, lorsque je me suis déchiré les ischio‐jambiers. J’ai hâte de reprendre la compé­ti­tion, je rêve de ce moment depuis quelques nuits, alors j’ai hâte d’y aller et de retrouver le plaisir de frapper la balle. En ce moment, j’ai beau­coup de raisons d’être excitée, je me suis entraînée très dur ces derniers jours pour retrouver mes sensa­tions et je ne pense pas avoir oublié le moindre geste. Revenir est toujours exci­tant, même si cela peut aussi être frus­trant si les choses qui étaient faciles deviennent soudai­ne­ment compli­quées », s’est réjouie Venus, qui fêtera ses 43 ans samedi prochain.