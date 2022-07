Même si la décla­ra­tion est feutrée et consen­suelle, on a un peu du mal à y croire d’au­tant que Noami Osaka est assez dure à suivre depuis une bonne année.

« Cela a été un privi­lège d’entraîner Naomi depuis 2019 et de l’avoir vu devenir la cham­pionne qu’elle est. Elle a inspiré une géné­ra­tion entière à tomber amou­reux du jeu et de s’exprimer sur leurs croyances et c’est incroyable d’avoir fait partie de cette aven­ture. » explique le coach belge qui a fait du bon boulot puisque Naomi a remporté deux titres du Grand Chelem à ses côtés (US Open 2020, Open d’Australie 2021).

S’il veut travailler Wim aura pas beau­coup de mal à trouver une « fille » vu son expé­rience et son niveau de compétence.

On rappelle qu’il a été l’en­trai­neur égale­ment de Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber ou encore Victoria Azarenka, rien que ça !