Si elle a déjà réalisé quelque chose de très spécial en rempor­tant Roland‐Garros il y a un peu plus d’une semaine, Cori Gauff reste extrê­me­ment ambi­tieuse pour le reste de la saison. C’est ce qu’elle a expliqué, avant de commencer sa saison sur gazon à Halle, dans le podcast « Nice Talk », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.

« Je pense que je peux me donner les meilleures chances [de remporter Wimbledon] en essayant de mini­miser autant que possible l’im­pact de ce qu’il s’est passé à Roland‐Garros. J’essaie en quelque sorte d’ou­blier ma victoire à Roland‐Garros, honnê­te­ment. Juste pour rester motivée. Après ma victoire à l’US Open, je me disais : ‘j’ai gagné l’US Open, la saison est presque terminée, je suis plutôt satis­faite.’ Je ne veux pas aborder le reste de la saison avec cet état d’es­prit, d’au­tant plus qu’il y a deux autres tour­nois du Grand Chelem que je peux tout à fait remporter. Je pense donc avoir tiré les leçons de cet état d’es­prit, et je vais simple­ment essayer d’ou­blier Roland‐Garros. Pas main­te­nant, bien sûr, je m’en souviens encore très bien. Mais le moment venu, lorsque je foulerai le Centre Court de Wimbledon, j’es­saierai vrai­ment d’oublier. »