Inscrite cette semaine à Charleston, la joueuse cana­dienne a précisé les éléments de sa prépa­ra­tion pour être perfor­mante sur terre. Et on peut dire que c’est fina­le­ment assez original…

« La diffi­culté sur cette surface est que la terre battue est souvent très glis­sante, donc tous vos muscles et liga­ments sont beau­coup étirés par rapport à un terrain dur. Nous faisons donc beau­coup de séances d’éti­re­ments, mais aussi énor­mé­ment de yoga pour que mes muscles de l’aine et des jambes puissent être préparés pour les prochains mois à venir. Sur un court dur, tout va plus vite, alors que sur un court en terre battue, les balles reviennent toujours une fois de plus. C’est pour­quoi vous devez être prêt à frapper quelques coups supplé­men­taires. Nous nous sommes entraînés quelques heures par jour sur terre battue pour nous habi­tuer à ce défi. »