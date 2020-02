La Belge a livré ses impressions lors d’une conférence de presse où elle était soulagée : « Je sentais que j’étais vraiment dans le match. J’ai eu l’impression que pendant un certain temps je dominais certains points. Le niveau que j’ai proposé dans la deuxième manche est positif, et je veux retenir ce passage. J’ai le sentiment que je peux suivre le rythme. De toute évidence, Garbine n’est pas la joueuse qui frappe le plus dans la balle du circuit. Il y a des joueuses qui frappent beaucoup plus fort dans la basse et je pense et espère que je vais pouvoir tenir la cadence »