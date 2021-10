Finaliste de l’US Open il y a un mois et qualifié pour le troi­sième tour en Californie, Leylah Fernandez a tota­le­ment changé de statut sur le circuit féminin. Malgré tout, elle sait parfai­te­ment qu’elle demeure une très jeune joueuse (19 ans) et qui a encore beau­coup à apprendre auprès de son équipe et de ses adversaires.

« Il y a défi­ni­ti­ve­ment beau­coup de choses que je peux apprendre. Je n’ai que 19 ans. Toutes ces joueuses contre qui je joue ont beau­coup plus d’ex­pé­rience, beau­coup plus de matchs, beau­coup plus d’an­nées sur le circuit que moi. Comme mon grand‐père et mon père le disent toujours : peu importe ce que tu crois savoir, la plupart de tes adver­saires sont plus âgés, connaissent ces situa­tions, et en savent plus que toi. Donc je ne dois pas m’en soucier, je reste dans le moment présent, je travaille dur et j’at­tends l’opportunité. »