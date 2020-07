En voila une bonne nouvelle, le tournoi WTA de Limoges se tiendra bien du 13 au 20 décembre. Ce sera sa 7ème édition. « Nous sommes ravis de pouvoir annoncer l’organisation de l’ « Open BLS de Limoges » en décembre 2020. Dans le contexte que nous connaissons tous, le soutien unanime des principaux partenaires de l’évènement est à la fois une confirmation de leur attachement au tournoi et une vraie marque de confiance. Merci donc à la Fédération Française de Tennis pour son appui réitéré et renforcé, à l’ensemble des autres partenaires dont BLS Location, notre partenaire titre, qui nous accompagnera pour la 2ème année, et bien-sûr à la Ville de Limoges, partenaire essentiel avec lequel nous avons pu créer en 2014 un tournoi aujourd’hui reconnu » a commente Pascal Biojout le directeur du tournoi et de Sport Plus Conseil qui organise cet évènement.