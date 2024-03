En confé­rence de presse après sa victoire contre Océane Dodin (6−4, 6–0) au troi­sième tour à Miami, Cori Gauff a évoqué l’in­fluence sur elle de la légende Chris Evert.

« Je vais être honnête. Je n’ai pas grandi en regar­dant beau­coup de ses cassettes, tout simple­ment parce qu’elle était plus âgée que moi de quelques géné­ra­tions. Mais j’ai appris à la connaître un peu plus en dehors du terrain. C’est une personne très, très gentille. Elle m’en­voie parfois des messages. En ce qui concerne son impact sur le tennis, elle est certai­ne­ment l’un des premiers noms auxquels les gens pensent. Je pense que c’est une fois que je suis devenue profes­sion­nelle que j’ai regardé un peu plus ses anciennes vidéos. C’est vrai­ment un jeu diffé­rent. Je ne dirais pas que j’ai modelé mon revers sur le sien. Mon équipe a essayé, puis j’ai essayé de m’ins­pirer de Novak Djokovic. »