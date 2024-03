Impressionnante à Indian Wells où elle a décroché le 19e titre de sa carrière, son huitième dans la caté­gorie WTA 1000, Iga Swiatek a répondu aux ques­tions des jour­na­listes lors da la journée des médias avant son entrée en lice sur le tournoi de Miami.

Et lors­qu’on lui a demandé si elle avait encore quelque chose à prouver, le numéro 1 mondiale s’est montré assez claire.

« Je suis dans un envi­ron­ne­ment diffé­rent, j’ai beau­coup appris et je pense l’avoir montré. J’ai l’im­pres­sion que c’était le thème prin­cipal à l’époque, il y a deux ans : prouver à tout le monde que j’étais à la bonne place. Désormais, je ne ressens plus le besoin de faire ça. Je pense avoir bien fait mon travail et je veux conti­nuer à le faire. »