Dans une forme éblouis­sante depuis son titre remporté à Doha, la future numéro une mondiale, Iga Swiatek, a expliqué, à l’issue de sa victoire en quarts de finale face à Petra Kvitova, à quel point cette confiance lui permet­tait d’aborder chaque match avec une certaine tran­quillité. La Polonaise est dans la « zone » comme on dit dans le jargon.

« Cela fait quelques semaines que j’af­fronte des joueuses de très haut niveau et j’ai l’im­pres­sion de sortir plus forte de chaque victoire. Mon premier service fonc­tionne bien et j’en suis à ce point où je suis capable de m’adapter à n’im­porte quel rythme de balle et de contrer tout ce que mon adver­saire propose. Je peux être fati­guée, mais en ayant une telle série de victoires ouvertes, c’est comme si je ne ressen­tais pas cette fatigue et que je me concen­trais simple­ment sur ma progres­sion. Mon corps réagit très bien et cela fait long­temps que je travaille beau­coup sur les aspects de la condi­tion physique. Je le fais depuis que je suis jeune, lorsque la puis­sance de mes coups était infé­rieure à celle de mes adver­saires et que je devais me déplacer rapi­de­ment pour bien me défendre. Avoir la capa­cité de renvoyer beau­coup de balles me fait beau­coup de bien et je veux voir où sont mes limites. »