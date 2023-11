Quatre mois après avoir mis au monde son premier enfant, Naomi Osaka, déter­minée à revenir au plus haut niveau, pour­rait prochai­ne­ment annoncer son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion de l’Open d’Australie 2024.

En atten­dant, la Japonaise s’en­traîne d’arrache‐pied comme l’a récem­ment confié son entraî­neur de perfor­mance, Florian Zitzelsberger, au cours d’un entre­tien avec Tennis.com.

« La situa­tion dans laquelle Naomi Osaka se trouve aujourd’hui est ce qui rend le travail avec elle si inspi­rant. Elle veut rede­venir numéro une mondiale, elle veut gagner des tour­nois du Grand Chelem. Elle me donne l’im­pres­sion d’être quel­qu’un d’équi­libré et de bien dans sa peau. Elle a les pieds sur terre, elle est mature et elle embrasse la beauté de la mater­nité », a déclaré celui qui a égale­ment colla­boré avec Kevin Anderson et Petra Kvitova.