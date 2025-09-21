Quelques semaines après avoir déjà envoyé une petite pique à Patrick Mouratoglou, suite à la séparation de son confrère avec Naomi Osaka, Rick Macci en a rajouté une bonne couche dans un tweet dont le mythique entraîneur américain a le secret.
S’il ne cite jamais le nom du coach tricolore, le message est parfaitement clair alors que la Japonaise a vu ses résultats s’améliorer considérablement depuis sa nouvelle collaboration avec Tomasz Wiktorowski.
Change is very important when your struggling and you have as much talent as anybody on tour. One action can improve your on court reaction. Osaka got a new focused accurate voice and Right Away on court you saw a better choice. She got smarter quicker and faster played free and…— Rick Macci (@RickMacci) September 21, 2025
« Le changement est très important lorsque vous rencontrez des difficultés et que vous avez autant de talent que n’importe qui d’autre sur le circuit. Une seule action peut améliorer votre réaction sur le court. Osaka a trouvé une nouvelle voix précise et concentrée, et immédiatement, on a pu constater une amélioration de ses choix sur le court. Elle est devenue plus intelligente, plus rapide, a joué plus librement et a évité les catastrophes. L’esprit est un muscle qu’il faut entraîner, et aujourd’hui, Naomi gagne grâce à ses compétences et à son intelligence. »
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 16:49