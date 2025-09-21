AccueilATP - WTARick Macci vise encore Patrick Mouratoglou : "Naomi Osaka a trouvé une...
ATP - WTA

Rick Macci vise encore Patrick Mouratoglou : « Naomi Osaka a trouvé une nouvelle voix précise et concen­trée, et immé­dia­te­ment, on a pu constater une amélio­ra­tion de ses choix sur le court. Elle est devenue plus intel­li­gente, plus rapide, a joué plus librement »

Thomas S
Par Thomas S

-

990

Quelques semaines après avoir déjà envoyé une petite pique à Patrick Mouratoglou, suite à la sépa­ra­tion de son confrère avec Naomi Osaka, Rick Macci en a rajouté une bonne couche dans un tweet dont le mythique entraî­neur améri­cain a le secret. 

S’il ne cite jamais le nom du coach trico­lore, le message est parfai­te­ment clair alors que la Japonaise a vu ses résul­tats s’amé­liorer consi­dé­ra­ble­ment depuis sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Tomasz Wiktorowski. 

« Le chan­ge­ment est très impor­tant lorsque vous rencon­trez des diffi­cultés et que vous avez autant de talent que n’im­porte qui d’autre sur le circuit. Une seule action peut améliorer votre réac­tion sur le court. Osaka a trouvé une nouvelle voix précise et concen­trée, et immé­dia­te­ment, on a pu constater une amélio­ra­tion de ses choix sur le court. Elle est devenue plus intel­li­gente, plus rapide, a joué plus libre­ment et a évité les catas­trophes. L’esprit est un muscle qu’il faut entraîner, et aujourd’hui, Naomi gagne grâce à ses compé­tences et à son intelligence. »

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 16:49

Article précédent
Ça ne s’ar­range pas pour Daniil Medvedev
Article suivant
Taylor Fritz bombe le torse après sa victoire contre Carlos Alcaraz : « J’ai joué un match incroyable. Et je pense que beau­coup des points déci­sifs ne m’ont pas été offerts par lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.