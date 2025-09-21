Quelques semaines après avoir déjà envoyé une petite pique à Patrick Mouratoglou, suite à la sépa­ra­tion de son confrère avec Naomi Osaka, Rick Macci en a rajouté une bonne couche dans un tweet dont le mythique entraî­neur améri­cain a le secret.

S’il ne cite jamais le nom du coach trico­lore, le message est parfai­te­ment clair alors que la Japonaise a vu ses résul­tats s’amé­liorer consi­dé­ra­ble­ment depuis sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Tomasz Wiktorowski.

Change is very impor­tant when your strug­gling and you have as much talent as anybody on tour. One action can improve your on court reac­tion. Osaka got a new focused accu­rate voice and Right Away on court you saw a better choice. She got smarter quicker and faster played free and… — Rick Macci (@RickMacci) September 21, 2025

« Le chan­ge­ment est très impor­tant lorsque vous rencon­trez des diffi­cultés et que vous avez autant de talent que n’im­porte qui d’autre sur le circuit. Une seule action peut améliorer votre réac­tion sur le court. Osaka a trouvé une nouvelle voix précise et concen­trée, et immé­dia­te­ment, on a pu constater une amélio­ra­tion de ses choix sur le court. Elle est devenue plus intel­li­gente, plus rapide, a joué plus libre­ment et a évité les catas­trophes. L’esprit est un muscle qu’il faut entraîner, et aujourd’hui, Naomi gagne grâce à ses compé­tences et à son intelligence. »