Dans l’in­ter­view accordée à la marque de mode, Net‐a‐porter, Serena Williams est longue­ment revenue sur les nombreuses critiques et insultes dont elle a été victime à cause de son physique, mais égale­ment de sa couleur de peau.

Interrogée sur les nouvelles stars noires comme Coco Gauff et Naomi Osaka, l’Américaine s’est réjouie d’un certain chan­ge­ment de mentalité.

« Les choses ont changé. Personne ne traite ces filles comme on m’a traitée. Les gens disaient que nous étions comme des hommes et toutes sortes d’autres choses. Je ne lais­serai personne me démo­ra­liser. Je me mets déjà suffi­sam­ment de pres­sion. La dernière chose que je vais permettre, c’est que quel­qu’un d’autre le fasse. Mais je suis telle­ment heureuse que les filles d’au­jourd’hui n’aient plus à subir autant cela. Les trolls sur Internet sont diffé­rents. Il faut donc faire avec. »