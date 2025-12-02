Dans l’interview accordée à la marque de mode, Net‐a‐porter, Serena Williams est longuement revenue sur les nombreuses critiques et insultes dont elle a été victime à cause de son physique, mais également de sa couleur de peau.
Interrogée sur les nouvelles stars noires comme Coco Gauff et Naomi Osaka, l’Américaine s’est réjouie d’un certain changement de mentalité.
« Les choses ont changé. Personne ne traite ces filles comme on m’a traitée. Les gens disaient que nous étions comme des hommes et toutes sortes d’autres choses. Je ne laisserai personne me démoraliser. Je me mets déjà suffisamment de pression. La dernière chose que je vais permettre, c’est que quelqu’un d’autre le fasse. Mais je suis tellement heureuse que les filles d’aujourd’hui n’aient plus à subir autant cela. Les trolls sur Internet sont différents. Il faut donc faire avec. »
