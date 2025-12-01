Officiellement retraitée des courts depuis septembre 2022, Serena Williams continue d’ac­corder plusieurs inter­views dans lesquelles elle n’hé­site pas à se confier sur des sujets parfois intimes.

Au cours d’un récent entre­tien pour la marque de mode Net‐a‐porter, l’Américaine a expliqué à quel point elle avait eu du mal à accepter son physique pendant une partie de sa carrière.

« C’était diffi­cile, car à mes débuts – pendant les 15 premières années – mon corps était diffé­rent. J’avais des gros seins et des grosses fesses. Toutes les autres athlètes étaient minces, très fines et belles, chacune à sa manière. Et en tant qu’ath­lète, je ne savais pas comment gérer cela. Ça a un impact psycho­lo­gique. Absolument. On a l’im­pres­sion d’avoir toujours été forte, et puis on regarde en arrière et je me dis que j’étais en forme. Oui, j’avais de gros muscles. Je ne ressem­blais pas aux autres filles , mais on n’est pas toutes pareilles. »