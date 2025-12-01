Ancien 5e joueur mondial et désormais membre du staff de l’équipe chilienne de Coupe Davis aux cotés du capitaine, Nicolas Massu, Fernando Gonzalez s’est récemment exprimé à propos du prochain match de barrage entre son pays et la Serbie (du 6 au 8 février 2026).
Et lorsque la presse de son pays lui a demandé s’il espérait voir Novak Djokovic participer à cette rencontre, « El Bombardero de La Reina » était partagé.
« Je pense que d’un point de vue sportif, il vaut mieux pour notre pays qu’il ne vienne pas, car j’espère qu’ils passeront à la phase suivante. Je pense que c’est aussi un événement important dont tout le public chilien peut profiter. C’est le meilleur joueur de l’histoire, celui qui a remporté le plus de titres du Grand Chelem, il est toujours en activité alors que les deux autres, Roger (Federer) et Rafa (Nadal), ont pris leur retraite, donc bien sûr, s’il vient, ce serait un rêve pour tous les Chiliens de le voir », a déclaré Gonzalez au site Redgol.
