Fernando Gonzalez (ex‐5e mondial) sur Novak Djokovic : « Il vaut mieux qu’il ne vienne pas »

Ancien 5e joueur mondial et désor­mais membre du staff de l’équipe chilienne de Coupe Davis aux cotés du capi­taine, Nicolas Massu, Fernando Gonzalez s’est récem­ment exprimé à propos du prochain match de barrage entre son pays et la Serbie (du 6 au 8 février 2026). 

Et lorsque la presse de son pays lui a demandé s’il espé­rait voir Novak Djokovic parti­ciper à cette rencontre, « El Bombardero de La Reina » était partagé. 

« Je pense que d’un point de vue sportif, il vaut mieux pour notre pays qu’il ne vienne pas, car j’es­père qu’ils passe­ront à la phase suivante. Je pense que c’est aussi un événe­ment impor­tant dont tout le public chilien peut profiter. C’est le meilleur joueur de l’his­toire, celui qui a remporté le plus de titres du Grand Chelem, il est toujours en acti­vité alors que les deux autres, Roger (Federer) et Rafa (Nadal), ont pris leur retraite, donc bien sûr, s’il vient, ce serait un rêve pour tous les Chiliens de le voir », a déclaré Gonzalez au site Redgol.

