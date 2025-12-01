Après s’être sur exprimé l’évolution du tennis depuis le début de sa carrière et l’hé­ri­tage du Big 3 qu’il formait avec Federer et Djokovic, Rafael Nadal a tenu à rendre hommage à son oncle et mentor, Toni, sans qui rien n’au­rait été possible.

« Je dois beau­coup à mon oncle, qui m’a inculqué le sens de la concen­tra­tion. Il m’a poussé à être intense, disci­pliné et attentif à chaque entraî­ne­ment. S’entraîner ainsi dès le plus jeune âge permet de progresser natu­rel­le­ment. J’ai toujours accepté l’aide de mon entou­rage. J’ai eu la capa­cité de relever le défi d’at­teindre mes objec­tifs et de me donner les moyens de les concré­tiser. J’ai toujours eu la déter­mi­na­tion de progresser et de viser l’ex­cel­lence. J’ai toujours été mon propre critique le plus sévère, celui qui se fixait les objec­tifs les plus élevés », a déclaré Rafa lors de son récent passage dans l’émis­sion « Universo Valdano », sur la chaîne Movistar+.