Après s’être sur exprimé l’évolution du tennis depuis le début de sa carrière et l’héritage du Big 3 qu’il formait avec Federer et Djokovic, Rafael Nadal a tenu à rendre hommage à son oncle et mentor, Toni, sans qui rien n’aurait été possible.
« Je dois beaucoup à mon oncle, qui m’a inculqué le sens de la concentration. Il m’a poussé à être intense, discipliné et attentif à chaque entraînement. S’entraîner ainsi dès le plus jeune âge permet de progresser naturellement. J’ai toujours accepté l’aide de mon entourage. J’ai eu la capacité de relever le défi d’atteindre mes objectifs et de me donner les moyens de les concrétiser. J’ai toujours eu la détermination de progresser et de viser l’excellence. J’ai toujours été mon propre critique le plus sévère, celui qui se fixait les objectifs les plus élevés », a déclaré Rafa lors de son récent passage dans l’émission « Universo Valdano », sur la chaîne Movistar+.
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 17:17