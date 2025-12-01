AccueilATPRafael Nadal, sur l'importance fondamentale de Toni dans sa carrière : "Je...
ATP

Rafael Nadal, sur l’im­por­tance fonda­men­tale de Toni dans sa carrière : « Je dois beau­coup à mon oncle. Il m’a poussé à être intense, disci­pliné et attentif à chaque entraînement »

Thomas S
Par Thomas S

-

180

Après s’être sur exprimé l’évolution du tennis depuis le début de sa carrière et l’hé­ri­tage du Big 3 qu’il formait avec Federer et Djokovic, Rafael Nadal a tenu à rendre hommage à son oncle et mentor, Toni, sans qui rien n’au­rait été possible. 

« Je dois beau­coup à mon oncle, qui m’a inculqué le sens de la concen­tra­tion. Il m’a poussé à être intense, disci­pliné et attentif à chaque entraî­ne­ment. S’entraîner ainsi dès le plus jeune âge permet de progresser natu­rel­le­ment. J’ai toujours accepté l’aide de mon entou­rage. J’ai eu la capa­cité de relever le défi d’at­teindre mes objec­tifs et de me donner les moyens de les concré­tiser. J’ai toujours eu la déter­mi­na­tion de progresser et de viser l’ex­cel­lence. J’ai toujours été mon propre critique le plus sévère, celui qui se fixait les objec­tifs les plus élevés », a déclaré Rafa lors de son récent passage dans l’émis­sion « Universo Valdano », sur la chaîne Movistar+.

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 17:17

Article précédent
Serena Williams : « Mon corps était diffé­rent. J’avais des gros seins et des grosses fesses. Toutes les autres athlètes étaient minces, très fines et belles. Je ne savais pas comment gérer cela »
Article suivant
Alexander Bublik : « J’avais des problèmes avec mon cordage. Alors j’ai demandé à Novak Djokovic : ‘qu’est‐ce qui ne va pas avec ces cordes ?’. Il a commencé à m’ex­pli­quer ce qu’il fallait faire, tous les détails tech­niques. Mais il n’au­rait jamais dit cela à son concur­rent direct »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.