Auteur d’une deuxième partie de saison 2025 impressionnante avec quatre titres et une 11e place mondiale, Alexander Bublik était de passage sur la chaîne Youtube du média russe, First&Red.
Et le représentant du Kazakhstan a notamment raconté une anecdote sympathique à propos de l’aide que lui avait apporté Novak Djokovic sur le cordage de sa raquette.
« J’avais des problèmes. Je jouais avec une corde naturelle, fabriquée à partir de tendon de bœuf, donc c’est une corde naturelle qui réagit à tout : l’humidité, la chaleur, le froid. C’est un cauchemar. Et Novak est assis là, c’est un génie dans tout ça, et je lui demande, je peux me permettre de poser cette question puisque je ne suis pas son concurrent : ‘Novak, écoute, qu’est‐ce qui ne va pas avec ces cordes ?’. Il a commencé à m’expliquer ce qu’il fallait faire, comment le faire, essayer comme ça, tendre comme ça. Bref, les détails techniques. Et puis, je ne citerai pas le nom de ce joueur, quelqu’un de son envergure est venu me voir et m’a demandé : ‘Qu’est‐ce qu’il t’as dit ?’. Je réponds : ‘Eh bien, il m’a dit ceci’. Et il dit : ‘Et quoi d’autre ? Et quoi d’autre ?’. Novak ne me considère pas comme un concurrent, et il ne dirait jamais cela à cette personne car c’est son concurrent direct. »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 17:47