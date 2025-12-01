Auteur d’une deuxième partie de saison 2025 impres­sion­nante avec quatre titres et une 11e place mondiale, Alexander Bublik était de passage sur la chaîne Youtube du média russe, First&Red.

Et le repré­sen­tant du Kazakhstan a notam­ment raconté une anec­dote sympa­thique à propos de l’aide que lui avait apporté Novak Djokovic sur le cordage de sa raquette.

« J’avais des problèmes. Je jouais avec une corde natu­relle, fabri­quée à partir de tendon de bœuf, donc c’est une corde natu­relle qui réagit à tout : l’hu­mi­dité, la chaleur, le froid. C’est un cauchemar. Et Novak est assis là, c’est un génie dans tout ça, et je lui demande, je peux me permettre de poser cette ques­tion puisque je ne suis pas son concur­rent : ‘Novak, écoute, qu’est‐ce qui ne va pas avec ces cordes ?’. Il a commencé à m’ex­pli­quer ce qu’il fallait faire, comment le faire, essayer comme ça, tendre comme ça. Bref, les détails tech­niques. Et puis, je ne citerai pas le nom de ce joueur, quel­qu’un de son enver­gure est venu me voir et m’a demandé : ‘Qu’est‐ce qu’il t’as dit ?’. Je réponds : ‘Eh bien, il m’a dit ceci’. Et il dit : ‘Et quoi d’autre ? Et quoi d’autre ?’. Novak ne me consi­dère pas comme un concur­rent, et il ne dirait jamais cela à cette personne car c’est son concur­rent direct. »