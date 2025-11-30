Lors de sa longue inter­view dans l’émis­sion « Universo Valdano », sur la chaîne espa­gnole Movistar+, Rafael Nadal s’est exprimé l’évo­lu­tion du tennis depuis le début de sa carrière. Et forcé­ment, il était impos­sible de ne pas évoquer le fameux Big 3 qu’il formait avec Roger Federer et Novak Djokovic.

« Nous sommes arrivés après Pete Sampras, qui avait remporté 14 tour­nois du Grand Chelem. Il est humain que certains membres de notre géné­ra­tion, lors­qu’ils ont atteint 14 victoires, aient pensé avoir atteint le sommet. Comme nous étions trois, et non deux, nous n’avions jamais le droit de nous relâ­cher. Les exigences étaient maxi­males. Nous n’avons jamais cessé de nous pousser les uns les autres. Nous n’avions pas le droit de perdre des tour­nois. C’est ce qui fait la gran­deur de notre époque. Nous étions toujours en finale, en compé­ti­tion pour les tour­nois les plus impor­tants. Je ne pense pas qu’un seul d’entre nous aurait pu y arriver seul. »