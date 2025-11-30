Lors de sa longue interview dans l’émission « Universo Valdano », sur la chaîne espagnole Movistar+, Rafael Nadal s’est exprimé l’évolution du tennis depuis le début de sa carrière. Et forcément, il était impossible de ne pas évoquer le fameux Big 3 qu’il formait avec Roger Federer et Novak Djokovic.
« Nous sommes arrivés après Pete Sampras, qui avait remporté 14 tournois du Grand Chelem. Il est humain que certains membres de notre génération, lorsqu’ils ont atteint 14 victoires, aient pensé avoir atteint le sommet. Comme nous étions trois, et non deux, nous n’avions jamais le droit de nous relâcher. Les exigences étaient maximales. Nous n’avons jamais cessé de nous pousser les uns les autres. Nous n’avions pas le droit de perdre des tournois. C’est ce qui fait la grandeur de notre époque. Nous étions toujours en finale, en compétition pour les tournois les plus importants. Je ne pense pas qu’un seul d’entre nous aurait pu y arriver seul. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 18:30