Invité du dernier épisode du podcast, Inside‐In, l’ancien 21e joueur mondial, John Lloyd, n’a pas épargné le nouveau format de la Coupe Davis, format que les dirigeants de l’ITF continuent de défendre contre vents et marées.
Le Britannique a également évoqué à sa manière la décision de Jannik Sinner de ne pas y participer afin de se reposer et de se préparer pour la prochaine saison.
« Pour être honnête, ma réaction (au forfait de Sinner) a été de la tristesse, non pas parce que l’Italie a gagné, mais à cause de ce qu’est devenue la Coupe Davis aujourd’hui. Cela fait des années que je le dis, la Coupe Davis est devenue une sorte de plaisanterie. Elle a réussi à s’en tirer, car lorsqu’elle se déroule dans un autre pays, que ce soit par patriotisme ou non, les gens viennent quand même la regarder quoi qu’il arrive. Mais on ne peut pas avoir une compétition présentée comme la plus grande compétition par équipe lorsqu’un seul joueur du top 10 y participe. On ne peut pas tromper le public. C’est possible en Italie, car les Italiens veulent voir leur propre pays et ont la chance d’avoir beaucoup de bons joueurs. Mais Musetti et Sinner n’ont pas joué pour des raisons physiques. Ils ont simplement dit qu’ils voulaient se reposer et se préparer pour l’année prochaine. Pour moi, c’est incroyable. Voilà où en est arrivée la Coupe Davis aujourd’hui. Cela ne se serait jamais produit à mon époque. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 17:51