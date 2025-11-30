AccueilATPJohn Lloyd, sur la décision de Sinner de ne pas jouer en...
John Lloyd, sur la déci­sion de Sinner de ne pas jouer en Coupe Davis : « Pour moi, c’est incroyable. Cela ne se serait jamais produit à mon époque »

Invité du dernier épisode du podcast, Inside‐In, l’an­cien 21e joueur mondial, John Lloyd, n’a pas épargné le nouveau format de la Coupe Davis, format que les diri­geants de l’ITF conti­nuent de défendre contre vents et marées. 

Le Britannique a égale­ment évoqué à sa manière la déci­sion de Jannik Sinner de ne pas y parti­ciper afin de se reposer et de se préparer pour la prochaine saison.

« Pour être honnête, ma réac­tion (au forfait de Sinner) a été de la tris­tesse, non pas parce que l’Italie a gagné, mais à cause de ce qu’est devenue la Coupe Davis aujourd’hui. Cela fait des années que je le dis, la Coupe Davis est devenue une sorte de plai­san­terie. Elle a réussi à s’en tirer, car lors­qu’elle se déroule dans un autre pays, que ce soit par patrio­tisme ou non, les gens viennent quand même la regarder quoi qu’il arrive. Mais on ne peut pas avoir une compé­ti­tion présentée comme la plus grande compé­ti­tion par équipe lors­qu’un seul joueur du top 10 y parti­cipe. On ne peut pas tromper le public. C’est possible en Italie, car les Italiens veulent voir leur propre pays et ont la chance d’avoir beau­coup de bons joueurs. Mais Musetti et Sinner n’ont pas joué pour des raisons physiques. Ils ont simple­ment dit qu’ils voulaient se reposer et se préparer pour l’année prochaine. Pour moi, c’est incroyable. Voilà où en est arrivée la Coupe Davis aujourd’hui. Cela ne se serait jamais produit à mon époque. »

Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 17:51

