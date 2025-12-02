Accusé de tenir un double discours en critiquant, d’une part, le calendrier et en participant, d’autre part, à plusieurs exhibitions pendant l’intersaison, Carlos Alcaraz, après s’être défendu avec des arguments qui s’entendent, a été défendu par l’ancien joueur américain, Steve Johnson, dans le dernier épisode du podcast, Nothing Majors.
« Sur le plan de la santé, la différence entre une compétition et une exhibition est énorme. Lors d’une exhibition, vous pouvez vous protéger suffisamment pour vous assurer de ne pas vous blesser. Je n’aime pas que les gens le critiquent pour cela. Il est clair qu’il est bien payé, mais il contribue également à développer ce sport. Les exhibitions permettent aux gens qui n’ont généralement pas l’occasion de voir les meilleurs joueurs de le faire. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 17:40