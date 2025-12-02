AccueilATPSteve Johnson sur Carlos Alcaraz : "Je n'aime pas que les gens...
Steve Johnson sur Carlos Alcaraz : « Je n’aime pas que les gens le critiquent pour cela. Il est clair qu’il est bien payé, mais il contribue égale­ment à déve­lopper ce sport »

Accusé de tenir un double discours en criti­quant, d’une part, le calen­drier et en parti­ci­pant, d’autre part, à plusieurs exhi­bi­tions pendant l’in­ter­saison, Carlos Alcaraz, après s’être défendu avec des argu­ments qui s’en­tendent, a été défendu par l’an­cien joueur améri­cain, Steve Johnson, dans le dernier épisode du podcast, Nothing Majors.

« Sur le plan de la santé, la diffé­rence entre une compé­ti­tion et une exhi­bi­tion est énorme. Lors d’une exhi­bi­tion, vous pouvez vous protéger suffi­sam­ment pour vous assurer de ne pas vous blesser. Je n’aime pas que les gens le critiquent pour cela. Il est clair qu’il est bien payé, mais il contribue égale­ment à déve­lopper ce sport. Les exhi­bi­tions permettent aux gens qui n’ont géné­ra­le­ment pas l’oc­ca­sion de voir les meilleurs joueurs de le faire. »

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 17:40

