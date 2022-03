Vainqueur d’Alexander Zverev, cette nuit à Miami, et qualifié pour sa première demi‐finale en Masters 1000 sur dur de sa carrière, Casper Ruud ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à affronter le jeune argentin Francisco Cerundolo (20 ans), véri­table invité surprise de ce dernier carré.

D’ailleurs, lors de sa confé­rence de presse d’après match, le Norvégien a reconnu qu’il ne l’avait quasi­ment jamais vu jouer avant ce tournoi.

« J’espère prendre l’ini­tia­tive et donner le rythme du match. Je n’ai jamais joué contre lui et, pour être honnête, je ne l’ai pas beau­coup vu jouer. Nous avons le même âge et lorsque nous étions juniors, personne ne le connais­sait, il jouait très peu de tour­nois. Il réalise la meilleure semaine de sa carrière et il progresse dans le clas­se­ment depuis un certain temps, il sera donc inté­res­sant de voir si je peux arrêter cette tendance. Je vais avoir besoin de mon meilleur tennis. »