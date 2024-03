Victoria Azarenka semble éternelle.

Trois fois lauréate à Miami (2009, 2011 et 2016), la Biélorusse, qui aime déci­dé­ment beau­coup les condi­tions de jeu en Floride, s’est quali­fiée pour les demi‐finales du tournoi classé WTA 1000 après une grosse bataille face à Yulia Putintseva (7−6, 1–6, 6–3, après 3h de jeu).

Et lors­qu’on lui a demandé en confé­rence de presse le secret de sa longé­vité, elle qui aura 35 ans en juillet prochain, l’ac­tuelle 32e joueuse mondiale a notam­ment déclaré s’ins­pirer d’un certain Novak Djokovic.

« Ce qui carac­té­rise ma carrière, c’est que j’es­saie toujours d’évo­luer. Sur le court, en dehors du court, au niveau de la forme physique… le senti­ment que j’ai encore du poten­tiel et que je peux améliorer telle ou telle chose. Pour moi, c’est une grande source de moti­va­tion. J’ai eu une grande carrière, mais le senti­ment que j’ai encore du poten­tiel est exci­tant. Une fois que j’aurai le senti­ment de ne plus pouvoir progresser, ce sera la fin pour moi et vous ne me reverrez plus. Je veux conti­nuer à apprendre. Je veux conti­nuer à apprendre. Je serai toujours une étudiante de la vie, une étudiante de l’ap­pren­tis­sage. Je veux jouer contre les meilleures filles, je veux être dans les derniers stades des tour­nois. Jouer le troi­sième ou le quatrième tour, ce n’est pas exci­tant pour moi. J’essaie de m’ins­pirer de Novak Djokovic car il a l’air d’avoir encore 19 ans ! Je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir 34 ans. Je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir joué 20 ans sur le circuit. Parfois, quand vous vous réveillez le matin, votre corps vous le fait savoir. »