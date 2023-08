Bianca Andreescu a une carrière en dents de scies, après avoir triomphé il y a bientôt 4 ans à l’US Open quelques semaines après avoir gagné Toronto, la Canadienne est main­te­nant en mal de titres. Andreescu, actuelle 44e mondiale n’est pas satis­faite de ses résul­tats et compte bien tout faire pour que ça change :

« Je n’aime pas voir ce numéro à côté de mon nom et je sais que je peux être meilleure que ça, a reconnu l’athlète de 23 ans. Mon objectif d’ici la fin de la saison est de percer le top 20, espé­rons le top 10 mondial. C’est le clas­se­ment que je devrais avoir. Je dois y aller tournoi par tournoi et avoir plus de matchs derrière la cravate pour aider ma confiance. Je dois jouer plus de trois rencontres par événe­ment. Je travaille fort et ça va payer. »

La Canadienne espère bien, même si elle n’est pas vrai­ment favo­rite, s’imposer chez elle à l’occasion de l’Omnium Banque Nationale de Montréal.