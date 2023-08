Sebastian Baez s’est montré très en forme cette semaine à Kitzbühel et c’est Dominic Thiem qui en a fait les frais en finale du tournoi Autrichien. L’Argentin a survolé toute la rencontre (6−3, 6–1) et donc remporte son troi­sième trophée après Estoril en 2022 et Cordoba en février dernier. C’est une grande décep­tion pour Thiem qui aurait aimé gagner sur ses terres devant ses suppor­ters et ça, Baez le savait bien. En témoigne sa décla­ra­tion d’après match :

« Je sais que tout le monde ici voulait voir Domi gagner puisqu’il est d’ici, désolé mais… »