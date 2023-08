Iga Świątek s’en est sortie cette nuit face à son adver­saire de la finale de Roland Garros, la Tchèque Karolina Muchova (17 ème mondiale).

Elle s’est imposée en trois sets 6–1, 4–6, 6–4 en 2h51.

Avec une météo plus que capri­cieuse à Montréal, les inter­rup­tions et les retards ont été nombreux cette semaine.

Heureusement, Iga a la solu­tion pour rester calme et concentré : lire

« Pendant les pauses, je lis presque toujours un livre. À côté des vestiaires, il y a une pièce très calme où je m’as­sois et me plonge dans la lecture. Il n’est jamais facile de contrôler les niveaux d’énergie néces­saires lorsque vous rencon­trez des événe­ments inat­tendus, les niveaux néces­saires pour revenir sur la bonne voie et parti­ciper à la compé­ti­tion » a déclaré la numéro une mondiale.