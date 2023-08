Le duel entre Vondrousova et Wozniacki sera un vrai évène­ment et cela se comprend vu l’enjeu de ce match. D’un côté, la récente lauréate surprise de Wimbledon qui doit main­tenir son statut, et de l’autre, une « reve­nante » qui n’est pas visi­ble­ment pas là pour faire de la figu­ra­tion. Après son succès face à Sherif, Vondrousova a expliqué qu’elle avait par curio­sité regarder quelques échanges de la Danoise.

« C’est une grande cham­pionne. J’ai vu quelques points aujourd’hui, et elle n’avait pas l’air d’être partie depuis, je ne sais pas, trois ans. Je pense qu’elle doit être prête si elle veut revenir. Ce sera un match très diffi­cile parce que j’ai l’im­pres­sion qu’elle joue un tennis extra­or­di­naire même si elle n’a joué qu’un seul match. Ce sera un grand défi pour nous deux, nous verrons bien. J’ai hâte de jouer »