Présent sur le plateau de Tennis Channel, Alexandre Zverev qui a livré un très bon match face à Griekspoor est revenu sur le moment clé de sa saison.

2017 champ Alexander Zverev joins @PrakashAmritraj after earning his 6th straight win.

« En fait je n’ai pas été très bon au 1er tour à Roland‐Garros, et puis pour le tour suivant je me suis retrouvé sur le Philippe Chatrier et tout a changé dans ma tête. C’était comme une renais­sance. Me retrouver un an après, là où j’avais eu cette grave bles­sure. Cela voulait dire aussi qu’elle faisait main­te­nant partie du passé. Depuis, je suis sur un bon tempo, je suis allé en demi‐finale à Roland, j’ai gagné un titre très impor­tant pour moi à Hambourg, la ville où j’ai décou­vert le tennis. Je suis donc dans une bonne dyna­mique, c’est vrai »