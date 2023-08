Caroline Wozniacki n’a plus disputé un seul match sur le circuit prin­cipal depuis l’Open d’Australie 2020 et pour­tant son retour n’a pas l’air de lui faire bien peur.

Durant le média‐day, la Danoise qui jouera son premier match à Montréal ce mardi face à Kimberly Birrell (114ème mondiale) n’a pas hésité à exprimer sa confiance.

« Sur le plan du tennis, j’ai l’im­pres­sion que je me débrouille bien à l’en­traî­ne­ment et que tout ira bien quand je serai sur le terrain. Je ne suis donc pas stressée. Je ne suis pas inquiète. Il s’agit simple­ment d’en­chaîner les matches et plus je jouerai, mieux je me porterai. J’espère que je serai à mon meilleur niveau pour l’US Open » a déclaré l’an­cienne numéro une mondiale.