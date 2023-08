Iga Świątek fera son entrée dans le tournoi de Montréal en milieu de semaine car elle est exemptée de premier tour.

La numéro une mondial aura le privi­lège de jouer sur le IGA Stadium, homo­nyme de son nom.

En effet le court prin­cipal des inter­na­tio­naux du Canada fut rebap­tisé en 2018 suite à son sponsor « IGA », une chaine de super­marché impor­tante au Québec.

La Polonaise n’a alors pas hésité à plai­santer à ce sujet en confé­rence de presse d’avant tournoi.

« Le fait que le stade porte mon nom est un énorme privi­lège. Faisons comme si c’était l’his­toire. Non, mais c’est une belle coïn­ci­dence, alors oui, c’est amusant. Je me sens plus heureux quand je vois que c’est le stade d’Iga, alors c’est sympa. Ils devraient faire ça plus souvent » a déclaré Iga Swiatek.