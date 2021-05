Même si on a pas vu beau­coup Bianca sur les courts cette année, il faut se souvenir que la Canadienne est une joueuse dont le talent reste intact. Son sens tactique, sa palette de coups en font une « outsider » sur chaque tournoi, surtout si son physique tient le coup.

Ce lundi, à Strasbourg, elle a aussi démontré qu’elle était loin d’être aller­gique à la terre battue. Pour elle, son jeu est tout à fait adapté à cette surface.

« Je pense que mon style de jeu convient vrai­ment à la terre battue, déjà grâce à la variété de coups que je possède. Certaines des balles lourdes et hautes que j’ai frap­pées sont évidem­ment plus effi­caces sur terre simple­ment parce que la balle rebondit davan­tage et pour dire la vérité je suis assez excitée à l’idée d’être perfor­mante sur cette surface. »