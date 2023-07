Iga est la grande star de l’Open de Varsovie.

Elle a donc donné plusieurs entre­tiens aux médias locaux.

Quand on lui a posé la ques­tion de savoir s’il exis­tait main­te­nant un Big3 féminin avec Rybakina et Sabalenka, la numéro 1 mondiale a mis les choses au point pour éviter que l’on aille trop vite en besogne.

« On sait que les médias fonc­tionnent égale­ment de manière à attirer les télé­spec­ta­teurs et créer un tel trio féminin aidera certai­ne­ment à cela et est certai­ne­ment inté­res­sant pour les fans, mais je pense que nous réali­sons notre propre chemin, indé­pen­dam­ment de ce qui arrive aux autres joueurs. Je sais qu’Aryna a un objectif énorme et qu’elle est motivée par le fait que je sois devant elle en ce moment. Après en ce qui concerne les trois grands, la déno­mi­na­tion est telle­ment hâtive, car dans le tennis masculin Djokovic, Federer et Nadal ont réalisé « un peu » plus que nous » a expliqué Iga.