Qualifiée pour les huitièmes de finale sur le WTA 500 de Washington après une très belle victoire face à Victoria Azarenka (7−6, 6–4), Elina Svitolina, qui affron­tera Daria Kasatkina ce mercredi, a expliqué en confé­rence de presse d’après match en quoi sa fille Skaï âgée de 9 mois l’ai­dait au quotidien.

« Quand tu rentres à la maison et que tu vois ce petit bébé, tu réalises que tu ne peux pas être triste, tu dois faire un million de choses. Skai ne peut toujours pas courir, mais elle rampe déjà partout. (rires). Tu n’as pas le temps de penser à toi. Dans un sens c’est bien, mais c’est aussi vrai que je dois m’as­seoir et analyser les choses après une défaite, que je dois parler à mon coach, avoir cette conver­sa­tion incon­for­table sur ce que je devrais améliorer et faire. Plus tard, j’aurai le temps de m’amuser à la maison. Alors oui, mon bébé m’aide beau­coup, même si en même temps je ne veux pas qu’il perturbe mon esprit de compétition. »