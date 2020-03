Dans les colonnes de Ouest France, Sébastien Villette, l’entraîneur à Saint-Grégoire en Bretagne de Manuel Guinard et d’Arthur Rinderknech (vainqueur du dernier Open de Rennes notamment) essaye tant bien de positiver : « C’est une énorme difficulté de ne pas avoir de vision. On ne peut rien planifier ni mettre en œuvre. On vit au jour le jour, personne ne sait quand ça repartira. Tout le monde est logé à la même enseigne, chacun fait comme il peut, on passe le temps. Pour les sportifs, le problème n’est pas de s’occuper car ils peuvent toujours faire des exercices, mais c’est de savoir pourquoi ils le font et pour combien de temps. C’est dur mentalement. Il reste que ça peut être un bon moment pour eux pour s’intéresser à d’autres sujets, étudier, se perfectionner dans les langues, par exemple. Il faut se plonger dans des domaines différents et optimiser tout cela car, habituellement, ils n’ont pas le temps puisqu’ils sont pris par les entraînements, la récupération, les tournois, les voyages. »