Lors de l’entretien réalisé par Skype et accordé à la télévision bulgare bTV News, Grigor Dimitrov a tenu à remettre les choses dans leur contexte par rapport à la situation actuelle : le sport, et donc le tennis, n’est pas la priorité. « Le tennis est secondaire actuellement. Les superviseurs de l’ATP travaillent tous les jours pour savoir quoi faire, a commenté le Bulgare. De nombreux tournois ont été annulés et il y a des joueurs qui ne gagnant rien s’ils ne jouent pas. Nous sommes dans une situation délicate mais je pense que nous serons en mesure de parvenir à un accord. Les organisations, fédérations et joueurs devraient se mettre d’accord sur quelque chose en particulier. Mais pour l’instant, tout cela est secondaire, il faut être en bonne santé. »