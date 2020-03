Tous les joueurs ne sont pas égaux pour leur confinement et suivant ses choix, on est soit sur un court au moins une fois par jour, soit confiné à l’extrême.

Pour Kyle Edmund, c’est ni l’un, ni l’autre, c’est la plage, le sable fin, et le grand soleil…Mais Kyle devrait faire attention à sa peau car les « Britishs » au soleil quelques fois ça vire au rouge écarlate.