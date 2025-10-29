Victime d’une déchirure au muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitième de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov faisait à Paris cette semaine.
Mais alors qu’il a brillamment battu Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour, et accompagné Nicolas Mahut lors du dernier match de sa carrière, le Bulgare a déclaré forfait juste avant son deuxième tour face à Daniil Medvedev.
Unfortunately, Grigor Dimitrov has pulled out from the singles draw.— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025
It was great seeing you back on court Grigor 🫶#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZsYBPuYw1G
Medvedev se qualifie donc en huitièmes de finale où il retrouvera le vainqueur du match 100% italien entre Lorenzo Musetti et Lorenzo Sonego.
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 13:36