Victime d’une déchi­rure au muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitième de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov faisait à Paris cette semaine.

Mais alors qu’il a brillam­ment battu Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour, et accom­pagné Nicolas Mahut lors du dernier match de sa carrière, le Bulgare a déclaré forfait juste avant son deuxième tour face à Daniil Medvedev.

Unfortunately, Grigor Dimitrov has pulled out from the singles draw.



It was great seeing you back on court Grigor 🫶#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZsYBPuYw1G — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025

Medvedev se qualifie donc en huitièmes de finale où il retrou­vera le vain­queur du match 100% italien entre Lorenzo Musetti et Lorenzo Sonego.