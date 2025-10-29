AccueilATPATP - Rolex Paris MastersNouveau coup dur pour Dimitrov !
Nouveau coup dur pour Dimitrov !

Par Baptiste Mulatier

Victime d’une déchi­rure au muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitième de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov faisait à Paris cette semaine. 

Mais alors qu’il a brillam­ment battu Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour, et accom­pagné Nicolas Mahut lors du dernier match de sa carrière, le Bulgare a déclaré forfait juste avant son deuxième tour face à Daniil Medvedev. 

Medvedev se qualifie donc en huitièmes de finale où il retrou­vera le vain­queur du match 100% italien entre Lorenzo Musetti et Lorenzo Sonego. 

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 13:36

