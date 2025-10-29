« Je préfère perdre le troi­sième set 6–2, plutôt que de le gagner 6–2 et faire un moon­walk », a commenté Reilly Opelka, pas emballé par la célé­bra­tion de Zizou Bergs après sa victoire contre Alex Michelsen au premier tour du Rolex Paris Masters (6−3, 2–6, 6–2).

Avant d’af­fronter Jannik Sinner au deuxième tour, le Belge a pris le temps de répondre au « géant » améri­cain : « Je préfère jouer mon match de quali­fi­ca­tions plutôt que de ne pas le jouer. »

Pour rappel, Opelka a déclaré forfait pou son deuxième match de quali­fi­ca­tions avant d’ob­tenir le statut de lucky‐loser et de s’in­cliner face à Corentin Moutet au premier tour.

