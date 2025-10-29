« Je préfère perdre le troisième set 6–2, plutôt que de le gagner 6–2 et faire un moonwalk », a commenté Reilly Opelka, pas emballé par la célébration de Zizou Bergs après sa victoire contre Alex Michelsen au premier tour du Rolex Paris Masters (6−3, 2–6, 6–2).
Avant d’affronter Jannik Sinner au deuxième tour, le Belge a pris le temps de répondre au « géant » américain : « Je préfère jouer mon match de qualifications plutôt que de ne pas le jouer. »
Pour rappel, Opelka a déclaré forfait pou son deuxième match de qualifications avant d’obtenir le statut de lucky‐loser et de s’incliner face à Corentin Moutet au premier tour.
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 13:48