AccueilATPATP - Rolex Paris MastersZizou Bergs répond sèchement à Opelka : "Je préfère jouer mon match...
ATP - Rolex Paris Masters

Zizou Bergs répond sèche­ment à Opelka : « Je préfère jouer mon match de quali­fi­ca­tions plutôt que de ne pas le jouer »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

610

« Je préfère perdre le troi­sième set 6–2, plutôt que de le gagner 6–2 et faire un moon­walk », a commenté Reilly Opelka, pas emballé par la célé­bra­tion de Zizou Bergs après sa victoire contre Alex Michelsen au premier tour du Rolex Paris Masters (6−3, 2–6, 6–2).

Avant d’af­fronter Jannik Sinner au deuxième tour, le Belge a pris le temps de répondre au « géant » améri­cain : « Je préfère jouer mon match de quali­fi­ca­tions plutôt que de ne pas le jouer. »

Pour rappel, Opelka a déclaré forfait pou son deuxième match de quali­fi­ca­tions avant d’ob­tenir le statut de lucky‐loser et de s’in­cliner face à Corentin Moutet au premier tour. 

Ambiance !

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 13:48

Article précédent
Nouveau coup dur pour Dimitrov !
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Paris en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.