Lors du premier tour du Masters 1000 de Paris, Daniil Medvedev a plaisanté avec Jaume Munar, visiblement impressionné par son niveau de jeu.
« Ça arrive une fois par an, désolé », a glissé le 13e mondial lors la traditionnelle poignée de main après sa victoire 6–1, 6–3.
🗣️Jaume Munar : « Si tu joues comme ça… Bonne chance ! »— Tennis Legend (@TennisLegende) October 28, 2025
🗣️ Daniil Medvedev : « Ça arrive une fois par an, désolé.«
Le Russe a gagné 6–1, 6–3.pic.twitter.com/hOQfJrnn0K
Medvedev affrontera Grigor Dimitrov ce mercredi pour une place en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters.
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 11:32