ATP - Rolex Paris Masters

Medvedev à Munar lors de la poignée de main au filet : « Ça arrive une fois par an, désolé »

Par Baptiste Mulatier

Lors du premier tour du Masters 1000 de Paris, Daniil Medvedev a plai­santé avec Jaume Munar, visi­ble­ment impres­sionné par son niveau de jeu. 

« Ça arrive une fois par an, désolé », a glissé le 13e mondial lors la tradi­tion­nelle poignée de main après sa victoire 6–1, 6–3.

Medvedev affron­tera Grigor Dimitrov ce mercredi pour une place en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters. 

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 11:32

