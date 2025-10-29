Lors du premier tour du Masters 1000 de Paris, Daniil Medvedev a plai­santé avec Jaume Munar, visi­ble­ment impres­sionné par son niveau de jeu.

« Ça arrive une fois par an, désolé », a glissé le 13e mondial lors la tradi­tion­nelle poignée de main après sa victoire 6–1, 6–3.

🗣️Jaume Munar : « Si tu joues comme ça… Bonne chance ! »

🗣️ Daniil Medvedev : « Ça arrive une fois par an, désolé.«



Le Russe a gagné 6–1, 6–3.

Medvedev affron­tera Grigor Dimitrov ce mercredi pour une place en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters.