C’est l’information de la nuit. Les organisateurs d’Indian Wells (9 au 22 mars) ont annoncé que le tournoi était reporté et qu’ils espéraient pouvoir le reprogrammer plus tard. Le tournoi a publié un communiqué de presse pour justifier ce choix : « Le département de santé publique du comté de Riverside ont déclaré une urgence de santé publique pour la vallée de Coachella après un cas confirmé de coronavirus (COVID-19) au niveau local. Le tournoi d’Indian Wells n’aura pas lieu, il y a un trop grand risque actuellement pour la santé publique des participants et des personnes du tournoi. Nous suivons les conseils des professionnels de santé, des centres de contrôle des maladies (CDC) et de l’état de Californie. »

« Nous sommes très déçus que le tournoi n’ait pas lieu, mais la santé et la sécurité des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés et de toutes les personnes impliquées dans l’événement est d’une importance capitale, a confié Tommy Haas, directeur du tournoi, sur le site Internet de la compétition. Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorons les différentes options. » Difficile effectivement de trouver une autre date dans un calendrier ATP/WTA surchargé. Reste à savoir désormais si le tournoi de Miami (25 mars au 5 avril) pourra avoir lieu comme Monte-Carlo qui se situe à deux pas de la frontière italienne avec l’afflux des fans transalpins…