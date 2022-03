Grosse journée en pers­pec­tive en ce mercredi dans le désert cali­for­nien avec l’in­té­gra­lité des huitièmes de finale du tableau masculin.

Grand favori du tournoi après les élimi­na­tions de Daniil Medvedev, d’Alexander Zverev ou de Stefanos Tsitsipas dans une moindre mesure, Rafael Nadal va devoir se méfier face au très en forme Reilly Opelka. En plus d’évo­luer devant son public, l’Américain pour­rait faire mal à l’Espagnol avec son service.

Superbe tombeur du numéro 1 mondial éphé­mère, Daniil Medvedev, au troi­sième tour, Gaël Monfils va affronter la pépite Carlos Alcaraz, très impres­sion­nant face à Bautista Agut. Un vrai match piège pour le Français même si sa grande expé­rience demeure un avan­tage non‐négligeable.

On surveillera égale­ment de très près le duel entre Nick Kyrgios, qui retrouve un vrai niveau de jeu, et Jannik Sinner, vain­queur non sans mal du Tricolore Benjamin Bonzi.

Dans le tableau féminin, début des quarts de final avec les deux premiers duels entre Iga Swiatek et Madison Keys et celui entre Simona Halep et Petra Martic.

Découvrez le programme complet de la journée de mercredi à Indian Wells ci‐dessous :

Tous les matchs sur tous les courts débutent à 19h, heure française.