Les Madrilènes seront encore gâtés de tennis pendant au moins les neuf prochains années.

Comme attendu, le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de la mairie de Madrid a donné son feu vert concer­nant la signa­ture de l’ac­cord de colla­bo­ra­tion entre Madrid Destino et Madrid Trophy Promotion pour l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi Mutua Madrid Open (WTA 1000 et ATP 1000) entre 2023 et 2030 pour un total de 38 millions d’euros sur la période.

De plus, la porte‐parole du gouver­ne­ment muni­cipal a confirmé que la capi­tale espa­gnole accueillera bien la finale de la Coupe Davis (ou Piqué Cup) en fin de saison. Si les dates restent à confirmer, la finale devrait norma­le­ment se tenir entre le 25 novembre et le 5 décembre 2021.