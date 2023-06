Pour la première fois, Paula Badosa s’est exprimée publi­que­ment sur sa rela­tion avec Stefanos Tsitsipas au cours d’une inter­view accordée à la Cadena SER.

« Ce qui est très agréable, c’est que nous avons beau­coup d’empathie l’un pour l’autre. Nous sommes tous les deux très ambi­tieux, mais nous parta­geons une vie person­nelle. Nous avons un lien très fort : nous parta­geons nos expé­riences et nous nous donnons mutuel­le­ment beau­coup de force. Cela nous aide mutuel­le­ment. De plus, on se pousse à s’amé­liorer », a expliqué la joueuse espa­gnole, absente depuis le tournoi de Rome en mai et incer­taine pour Wimbledon.