La jeune Leylah Fernandez a conquis le public de l’US Open et les télé­spec­ta­teurs du monde entier grâce à son jeu, sa fougue mais aussi son atti­tude. Dans une inter­view accordée à Marca Claro, celle que l’on surnomme déjà « Rafa au féminin », parle de ses deux grandes sources d’inspiration…

« Je me souviens quand j’étais petite et que je regar­dais les matchs de Nadal et Federer. J’ai vu comment les fans se compor­taient avec ce genre d’at­ti­tude, ce genre de tennis. C’est ce que je veux apporter sur le court, la même énergie qu’eux, donner un sourire aux fans. Je veux qu’ils passent un bon moment en regar­dant mon tennis », a expliqué la fina­liste de l’US Open.

Qu’elle se rassure, pour le moment, le pari est réussi !