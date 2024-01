À l’instar de Roland‐Garros, l’Open d’Australie a décidé à l’oc­ca­sion de cette édition 2024 d’al­longer la durée de son tournoi, passant de 14 à 15 jours avec un premier tour s’éta­lant sur trois jours à partir du dimanche au lieu du lundi.

Interrogé à propos de cette nouveauté lors d’une entrevue avec ESPN, John McEnroe a fait part de son désaccord.

« Tout d’abord, c’est une ponc­tion d’argent en ce qui me concerne. Ils viennent de trouver une autre façon de gagner plus d’argent. Je ne suis pas d’accord. Je suis un commen­ta­teur. Personne ne s’inquiète de mes senti­ments. Les joueurs, s’ils l’acceptent et qu’ils en tirent quelque chose, comme de l’argent pour leur retraite ou pour certains joueurs qui n’ont pas d’assurance, je dirais que c’est une bonne chose qu’ils aient ajouté une journée supplé­men­taire. Je ne pense pas que cela se soit produit, tout comme cela ne s’est pas produit à Roland‐Garros. Je ne suis pas du tout d’accord. C’est proba­ble­ment moi qui suis égoïste de devoir m’absenter un jour ou deux de plus. »