Lauréat de son premier titre depuis plus de six ans sur l’ATP 250 de Brisbane la semaine dernière, Grigor Dimitrov semble dans la forme de sa vie. Suffisant pour prétendre à remporter un titre du Grand Chelem ?

Interrogé par le site de l’ATP juste avant le début de l’Open d’Australie sur lequel il affron­tera le Hongrois Marton Fucsovics au premier tour, le Bulgare a déclaré qu’il croyait toujours en ses chances.

« Je n’ai jamais pensé que la fenêtre se refer­mait [pour gagner un Grand Chelem]. Tant que j’ai une raquette dans les mains, je mets toutes les chances de mon côté, quel que soit le tournoi que je dispute. Mais je ne veux pas me projeter trop loin ou penser que 2024 pour­rait être mon année. J’espère que ce sera une année remplie de bons souve­nirs, de bons matchs, de bonnes victoires et de quelques défaites impor­tantes, parce qu’elles vous permettent de rester humble et de vous améliorer. Je n’aime pas comparer les années, mais j’ai l’im­pres­sion d’être dans une meilleure situa­tion qu’en 2017, physi­que­ment et menta­le­ment. Peut‐être que je ne gagnerai plus de tour­nois. Une chose dont je suis sûr, c’est que je suis un meilleur joueur, une meilleure personne depuis. »