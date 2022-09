Iga Swiatek passe rare­ment une inter­view sans parler au moins une fois de son idole, Rafael Nadal. Dans des propos accordés à Vogue, la numéro 1 mondiale est revenue sur son double avec l’Espagnol lors d’un match d’ex­hi­bi­tion en soutien pour l’Ukraine avant l’US Open, avant d’ex­primer son admi­ra­tion pour l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

« C’était quelque chose d’in­croyable, nous avions déjà joué en simple il y a quelques années à Roland Garros, c’était un cadeau de mon équipe. C’était extra­or­di­naire d’être avec Rafa du même côté du terrain, et aussi pour une cause aussi impor­tante que l’aide aux personnes. À ce moment‐là, j’ai vu que tout ce voyage en valait la peine, que tout s’était réalisé. Rafa est une personne formi­dable, sur le court et en dehors, il m’a beau­coup inspiré, surtout cette année quand j’ai vu sa finale à l’Open d’Australie », a confié la Polonaise.