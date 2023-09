Depuis qu’il a fondé la PTPA (Professional Tennis Players Association) en 2019 aux côtés du Canadien Vasek Pospisil, Novak Djokovic possède une vraie plate­forme pour s’ex­primer libre­ment sur certains sujets poli­tiques et écono­miques qui lui tiennent à coeur.

C’est exac­te­ment ce qu’il a fait derniè­re­ment en pous­sant un vrai coup de gueule contre les instances, et notam­ment l’ATP, qui préfèrent sensi­bi­liser les joueurs sur les matchs truqués au lieu de s’at­ta­quer réel­le­ment aux problèmes liés aux sites de paris en ligne.

« Les paris sont offi­cia­lisés. Les maisons de paris gagnent des centaines de millions de dollars, voire des milliards, grâce au tennis. Il y a donc là une valeur énorme. De nombreuses parties inté­res­sées de l’éco­sys­tème du tennis en profitent égale­ment grâce à cet accord sur les données. Mais les joueurs n’ont pas droit à grand‐chose et n’ont droit qu’à des miettes, voire rien du tout. En tant que membre du conseil des joueurs de l’ATP depuis près de dix ans, chaque fois que nous abor­dons ce sujet, la discus­sion porte géné­ra­le­ment sur l’in­té­grité, n’est‐ce pas ? Nous devons nous battre pour que notre sport reste propre. Nous devons nous assurer que les joueurs ne trichent pas, qu’ils ne parient pas, qu’ils ne compro­mettent pas les tour­nois, etc. Bien sûr, j’y suis favo­rable, mais il y a une sorte de jeu psycho­lo­gique, on se concentre sur cela et on ne parle pas vrai­ment du problème prin­cipal dont nous, les joueurs, devons être conscients. »