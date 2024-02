Après avoir pris la défense de Rafael Nadal, qui a créé une polé­mique en Espagne en se pronon­çant lors de son inter­view à la Sexta contre l’éga­lité sala­riale, préfé­rant parler d’éga­lité des chances, Marion Bartoli a réagi plus spéci­fi­que­ment à sa décla­ra­tion sur Serena Williams. Un nouvel extrait de sa décla­ra­tion sur RMC :

« L’exemple de Serena Williams, il le prend car elle est plus connue que lui aux Etats‐Unis, que le marché là‐bas est encore plus impor­tant qu’en Europe, et que donc, par les revenus qu’elle génère elle va fina­le­ment gagner plus d’argent que lui. Donc, cette méri­to­cratie sala­riale, du fait qu’elle soit « meilleure » que lui, pas forcé­ment au niveau sportif, mais dans ce qu’elle peut générer ou vendre niveau image, ça c’est normal pour lui qu’elle touche plus d’argent. »